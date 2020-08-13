Сотрудники "Гродно Азот" устроили шествие в городе, передает Sputnik Беларусь

"Сотрудники "Гродно Азот" сначала отправились на площадь Ленина, постояли у зданий горисполкома и облисполкома. Здесь к ним присоединилось еще несколько десятков протестующих — участников дневной мирной акции в белом", — говорится в сообщении.

Как пишет Sputnik Беларусь, затем шествие отправилось на Советскую площадь. По дороге гродненцы скандировали различные лозунги. На Советской остановились напротив костела и тюрьмы, чтобы поддержать заключенных на разгонах мирных акций горожан. Скандировали "Выпуска!" и "Держитесь!". Затем демонстранты направились вдоль проспекта Космонавтов в сторону "Гродно Азот".