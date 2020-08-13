Сотрудники "Гродно Азот" устроили шествие в городе, передает Sputnik Беларусь.
"Сотрудники "Гродно Азот" сначала отправились на площадь Ленина, постояли у зданий горисполкома и облисполкома. Здесь к ним присоединилось еще несколько десятков протестующих — участников дневной мирной акции в белом", — говорится в сообщении.
Как пишет Sputnik Беларусь, затем шествие отправилось на Советскую площадь. По дороге гродненцы скандировали различные лозунги. На Советской остановились напротив костела и тюрьмы, чтобы поддержать заключенных на разгонах мирных акций горожан. Скандировали "Выпуска!" и "Держитесь!". Затем демонстранты направились вдоль проспекта Космонавтов в сторону "Гродно Азот".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.