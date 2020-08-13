Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Президент услышал»: Лукашенко поручил разобраться с задержаниями 

Вероника Полынина и ещё 4 17 минут назад
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях протестов. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова, передает белорусский телеграм-канал «Пул Первого».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — заявила Кочанова.

По ее словам, к настоящему моменту из изоляторов освобождены около тысячи человек под обязательство более не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетние задержанные переданы под расписки родителям.
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Как сообщал «Рамблер», 13 августа по всей Белоруссии прошли забастовки на крупнейших предприятиях: заводах «БелАЗ», МАЗ, Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе, «Гродно-Азоте» и др. Рабочие требуют прекратить насилие силовиков по отношению к мирным протестующим и пересчитать голоса на выборах президента страны, прошедших 9 августа.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Комментарии 199
В мире , Белоруссия в огне , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
Видео
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
00:07
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
Происшествия
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
01:00
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
Шоу-бизнес
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
00:20
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
В мире
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
00:14
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
Происшествия Криминал
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
00:21
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение