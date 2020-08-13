Лукашенко поручил разобраться с задержаниями

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — заявила Кочанова.

По ее словам, к настоящему моменту из изоляторов освобождены около тысячи человек под обязательство более не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетние задержанные переданы под расписки родителям.

Как сообщал «Рамблер», 13 августа по всей Белоруссии прошли забастовки на крупнейших предприятиях: заводах «БелАЗ», МАЗ, Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе, «Гродно-Азоте» и др. Рабочие требуют прекратить насилие силовиков по отношению к мирным протестующим и пересчитать голоса на выборах президента страны, прошедших 9 августа.