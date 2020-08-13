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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний 

ТАСС и ещё 4 36 минут назад
«Нам не нужна драка. Не нужна война»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, проходящих в стране после воскресных выборов главы государства. Об этом, как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.

"Нам не нужна драка. Не нужна война, — сказала она. — Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении".

По ее словам, уже на вечер четверга отпущены более 1 тыс. человек "под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям".
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В мире , Белоруссия в огне , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко
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