Глава МВД Белоруссии сделал заявление

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике, которые проходят пятый день после президентских выборов.

"Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу", — сказал он в четверг в эфире телеканала ОНТ.

Глава МВД Белоруссии потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов попавших туда журналистов.

Юрий Караев не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.