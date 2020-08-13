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Белоруссия в огне. Главное

Глава МВД Белоруссии берет на себя ответственность за травмы людей на акциях протеста 

ТАСС 50 минут назад
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Фото: ТАСС
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике, которые проходят пятый день после президентских выборов.

"Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу", — сказал он в четверг в эфире телеканала ОНТ.

Глава МВД Белоруссии потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов попавших туда журналистов.
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В мире , Белоруссия в огне
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