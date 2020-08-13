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Белорусские IT-компании пригрозили Лукашенко уйти из страны 

BFM.RU 1 час назад
Белорусские IT-компании пригрозили Лукашенко уйти из страны
Фото: depositphotos.com
В Белоруссии больше тысячи IT-компаний. 750 — в Парке высоких технологий, созданном в 2005 специальным декретом Александра Лукашенко. Это один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Его первый руководитель — ныне незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало.
При нем в белорусской Кремниевой долине появилось много известных проектов — от мессенджера Viber до популярной игры World of Tanks. За 12 лет руководства Цепкало экспорт резидентов парка вырос до 1 млрд долларов. В прошлом году, уже без Цепкало, достиг 2 млрд
В марте Forbes писал: доля высоких технологий в ВВП республики — уже 6,5%. В России, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, эта доля в 2018 году составила чуть больше 5% В мае администрация Парка высоких технологий предупредила резидентов: заслуги по созданию парка надо приписывать не Цепкало, а Лукашенко, сообщало интернет-издание Kyky. Как ранее рассказывал Business FM один из известных венчурных инвесторов, площадка была под личной защитой белорусского президента. Для айтишников, которых в Минске около 60 тысяч, — хорошие налоговые льготы, говорит основатель компании Fibery.io Михаил Дубаков. Он занимается IT-предпринимательством в Белоруссии 16 лет.
Михаил Дубаков, основатель компании Fibery.io:

«Заработная плата сейчас достаточно высокая, лучше, чем в России. Это конкурентная отрасль. Государство старалось делать все, что может, чтобы развивать эту отрасль. Беспрецедентные меры, английское право в условиях Белоруссии. Это все звучало как фантастика. В Белоруссии за последние пару лет появились сотни компаний. Было несколько покупок Facebook или Google белорусских компаний. Не было или было минимальное количество каких-то уголовных дел по отношению к руководителям этих компаний. Обычно все эти дела заканчивались хорошо. Пожалуй, да, это отрасль находилась под особой опекой».

Среди топовых IT-компаний — EPAM, которую основал крупный американский предприниматель белорусского происхождения. В ее белорусском офисе больше 10 тысяч специалистов. Клиенты— компании из списка Fortune Global 2000. Один из крупнейших IT-работодателей в Белоруссии — компания Wargaming, которая создала World of Tanks.
Разработанный в Минске Viber в 2014 году купил японский интернет-гигант за 900 млн долларов. Сегодня этот мессенджер используют более 460 млн человек. У компании Apalon — больше 50 продуктов. Компанию шесть лет назад приобрела американская InterActiveCorp — владелец Tinder, Vimeo и еще сотни брендов.
Происходящее может повлиять на инвестклимат в Белоруссии, считает руководитель белорусской студии WEB Secret Максим Бонцевич.
— У нас есть некоторые крупные проекты из-за рубежа, в том числе из России, которые на стадии подписания. Мы переживаем, что клиенты могут соскочить. Хотелось бы иметь стабильных подрядчиков, которые всегда на связи. А думать, будет ли у них завтра интернет или нет, наверное, не хотелось бы. Для владельцев бизнеса есть какие-то риски.
— Как выкручиваетесь без интернета?
— Понедельник у нас был полностью бездельный. В головах у людей было совершенно не то, я их прекрасно понимаю. Во вторник нам удалось настроить нормальный VPN, с помощью которого у нас появился интернет. Но и во вторник у нас получился полурабочий день. Все разговоры были только о том, что происходит вокруг.
Многие российские компании привлекают белорусских специалистов на аутсорс. В целом отток кадров, который был в нулевые, в последние годы существенно замедлился. Наоборот, многие переезжали в Минск, говорит сотрудница одной из крупнейших IT-компаний Мария.

«Минск — с очень развитой инженерной культурой, где они могут для себя найти привлекательную зарплату, привлекательный образ жизни и еще успеть скопить денег. Во многих смыслах Минск в последнее время стал привлекателен, до этой недели. Айтишники в Белоруссии всегда гордились тем, что они, несмотря ни на какие политические ситуации, умеют создавать качественный продукт для всего мира. Такое существование через Парк высоких технологий долгое время позволяло балансировать между разумным, добрым, вечным. Чтобы хорошо делать свое дело и в то же время быть вне какой-то крупной системы».

Коллеги белорусских айтишников из соседних государств, в частности из Украины, уже предлагают помощь. Вот одно из объявлений в Facebook: дадим небольшой IT-команде из Белоруссии 5-15 рабочих мест, офис, интернет, кофе, моральную поддержку и теплый прием в Киеве.
Кроме IT-специалистов, более тысячи белорусских ученых и преподавателей также подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в отношении демонстрантов и освободить задержанных в ходе протестных акций.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Google , Forbes , Business FM , Минск
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