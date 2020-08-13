ВСУ понесли потери под Горловкой

Вооруженные силы Украины понесли потери из-за взрыва, произошедшего возле позиций 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты. Об этом сообщает разведка ДНР.
«Инцидент произошел в районе поселка Новгородское под Горловкой», — пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу народной милиции ДНР. По имеющемся данным, по неосторожности военных произошел взрыв противопехотной мины. Один военный погиб, еще один ранен.
Ранее сообщалось, что в Донбассе началось бессрочное перемирие. В конце июля стороны конфликта провели видеоконференцию и договорились прекратить огонь.