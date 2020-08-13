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Белоруссия в огне. Главное

Разведка ДНР сообщила о новых потерях ВСУ под Горловкой 

Ura.Ru 38 минут назад
ВСУ понесли потери под Горловкой
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины понесли потери из-за взрыва, произошедшего возле позиций 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты. Об этом сообщает разведка ДНР.

«Инцидент произошел в районе поселка Новгородское под Горловкой», — пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу народной милиции ДНР. По имеющемся данным, по неосторожности военных произошел взрыв противопехотной мины. Один военный погиб, еще один ранен.

Ранее сообщалось, что в Донбассе началось бессрочное перемирие. В конце июля стороны конфликта провели видеоконференцию и договорились прекратить огонь.
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В мире , Горловка
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