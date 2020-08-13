ВСУ понесли потери под Горловкой

«Инцидент произошел в районе поселка Новгородское под Горловкой», — пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу народной милиции ДНР. По имеющемся данным, по неосторожности военных произошел взрыв противопехотной мины. Один военный погиб, еще один ранен.