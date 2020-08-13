Пока вы не уснули: Минск затягивают в «треугольник» против РФ 

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«Уйти красиво» Лукашенко уже не сможет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убраться, пока не вверг страну в бездну гражданской войны. Об этом писательница Светлана Алексиевич заявила «Радио Свобода».
В Средиземном море произошло ЧП
Греческий фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким кораблем F247 Kemal Reis в Средиземном море. Об этом сообщает Armyvoice.gr.
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Президент России Владимир Путин применил тактику политического айкидо в отношении Белоруссии. Об этом сообщает «Взгляд».
Россия начала отказываться от доллара
Россия стала получать больше евро, чем долларов, в экспортных расчетах с Китаем, пишет Bloomberg.
России сделали «предупредительный выстрел»
Заявление в Еропарламенте о необходимости введения новых антироссийских санкций из-за беспорядков в Белоруссии — это сигнал, который показывает, о чём думают европейские политики, но не говорят вслух, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Центробанк сообщил о падении рубля
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 14 августа.
Белоруссию затягивают в треугольник против РФ
Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. По словам Мариуша Блащака, важно в первую очередь «поддержать соседа» — он напомнил, что польские и литовские президенты хотят выступать посредниками в переговорах Минска и ЕС.
Раскрыто местонахождение Ефремова
Актёр Михаил Ефремов остаётся в Боткинской больнице, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.
РФ обвинили в подавлении протестов в Белоруссии
Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила российских силовиков в подавлении протестов в республике.
Обвал валюты: как Турция может потопить рубль
Турецкая лира упала к историческим минимумам: курс к доллару поддерживается искусственно местным регулятором, но, похоже, его возможности уже на исходе. Этот кризис может потянуть за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль, предупреждают эксперты.