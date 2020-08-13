Пока вы не уснули: Минск затягивают в «треугольник» против РФ 

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Обвал валюты: как Турция может потопить рубль

РФ обвинили в подавлении протестов в Белоруссии

Белоруссию затягивают в треугольник против РФ

Россия начала отказываться от доллара

В Средиземном море произошло ЧП

Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим