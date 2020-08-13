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Пока вы не уснули: Минск затягивают в «треугольник» против РФ 

Сергей Василенок 35 минут назад
Пока вы не уснули: Минск затягивают в «треугольник» против РФ
Фото: Reuters
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«Уйти красиво» Лукашенко уже не сможет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убраться, пока не вверг страну в бездну гражданской войны. Об этом писательница Светлана Алексиевич заявила «Радио Свобода».

В Средиземном море произошло ЧП

Греческий фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким кораблем F247 Kemal Reis в Средиземном море. Об этом сообщает Armyvoice.gr.

Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

Президент России Владимир Путин применил тактику политического айкидо в отношении Белоруссии. Об этом сообщает «Взгляд».

Россия начала отказываться от доллара

Россия стала получать больше евро, чем долларов, в экспортных расчетах с Китаем, пишет Bloomberg.

России сделали «предупредительный выстрел»

Заявление в Еропарламенте о необходимости введения новых антироссийских санкций из-за беспорядков в Белоруссии — это сигнал, который показывает, о чём думают европейские политики, но не говорят вслух, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Центробанк сообщил о падении рубля

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 14 августа.

Белоруссию затягивают в треугольник против РФ

Министр обороны Польши призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. По словам Мариуша Блащака, важно в первую очередь «поддержать соседа» — он напомнил, что польские и литовские президенты хотят выступать посредниками в переговорах Минска и ЕС.

Раскрыто местонахождение Ефремова

Актёр Михаил Ефремов остаётся в Боткинской больнице, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.

РФ обвинили в подавлении протестов в Белоруссии

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила российских силовиков в подавлении протестов в республике.

Обвал валюты: как Турция может потопить рубль

Турецкая лира упала к историческим минимумам: курс к доллару поддерживается искусственно местным регулятором, но, похоже, его возможности уже на исходе. Этот кризис может потянуть за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль, предупреждают эксперты.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Комментарии 23
В мире , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Светлана Алексиевич , Алексей Пушков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС , Совет Федерации , Центральный банк России , НАТО , РИА Новости , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , радио "Свобода" , Reuters , Минск
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