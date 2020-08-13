Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом

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Президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии выразили желание, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте литвийского лидера.

В документе главы государств призвали президента Белоруссии Александр Лукашенко к деэскалации ситуации в республике и немедленному прекращению применения силы против местного населения.

Также требуется срочно освободить всех задержанных протестующих и прекратить дальнейшее их преследование.

Кроме того, президенты призвали немедленно начать диалог с белорусским народом.

При выполнении этих требований, двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми, добавили лидеры стран, предложив для данных целей свою помощь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.