Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом

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Польша, Литва, Латвия и Эстония предложили помощь в урегулировании ситуации в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии выразили желание, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте литвийского лидера.
В документе главы государств призвали президента Белоруссии Александр Лукашенко к деэскалации ситуации в республике и немедленному прекращению применения силы против местного населения.
Также требуется срочно освободить всех задержанных протестующих и прекратить дальнейшее их преследование.
Кроме того, президенты призвали немедленно начать диалог с белорусским народом.
При выполнении этих требований, двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми, добавили лидеры стран, предложив для данных целей свою помощь.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Латвия , Литва , Польша , Эстония
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