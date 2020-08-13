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Трамп помирил Израиль и арабов 

Lenta.ru 41 минуту назад
Трамп помирил Израиль и арабов
Фото: Reuters
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. О примирении государств в своем Twitter-аккаунте сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующее заявление.
Две страны пришли к договоренности при посредничестве администрации Трампа. «Дональд Трамп, премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, провели переговоры и согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в заявлении.
Также в документе отмечается, что по условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан: «В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе "Видение мира", и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире».
Помимо ОАЭ, Египет и Иордания — единственные арабские страны, которые достигли мирного соглашения с Израилем, несмотря на то, что государство поддерживает официальные, и, предположительно, неофициальные связи с другими региональными державами.
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Комментарии
В мире , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Абу-Даби , Израиль , ОАЭ , США
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