Ближайший союзник России отворачивается от Москвы

Соединенные Штаты возмущены — Сербия собирается купить оружие не у них! При этом Белград, похоже, в том числе из-за угрозы санкций выбрал не российские ЗРК С-300, а их китайский аналог — но Америка все равно недовольна. Почему в итоге ближайший союзник России в Европе отворачивается от Москвы даже в важнейшем для него оборонном сотрудничестве?

Сербия собирается приобрести китайскую систему зенитно-ракетную систему FK-3 — экспортный вариант китайской HQ-22 среднего радиуса действия и аналог российской С-300 (на основе которой эта система, в общем-то, и создавалась). По неофициальным данным, Белград собирается приобрести три батареи — 9 машин и три мобильных радиолокационных станции. Итоговая стоимость контракта не раскрывается. Но известно, что сама сделка уже вызвала большое неудовольствие Соединенных Штатов Америки.

В том, почему Сербии понадобились эффективные системы защиты неба, сомнений нет. Ситуация на Балканах напряженная. Сербов беспокоит тот факт, что Хорватия Черногория и Северная Македония обновляют и модернизируют свои вооружения при помощи американцев, европейцев и турок.

В свою очередь, значительная часть сербского вооружения тоже нуждается в модернизации — и отнюдь не для парадов. «Существует реальная военная угроза. Страны региона имеют привычку присваивать сербские этнические пространства и пытаться навязать свои решения насильственными средствами», — говорит бывший сербский генерал Митар Ковач. И это уже не говоря о том, что статус Косово до сих пор подвешен.

Сработано, украдено, продано?

Вопрос в другом. Почему нужно покупать китайскую копию вместо российского оригинала? Да, Пекин подчеркивает, что все это чистый бизнес. «В 2019 году оборонный бюджет Сербии был всего 1,14 миллиарда долларов, и страна не могла себе позволить российскую систему С-400», — поясняет китайская Global Times. Однако речь уже и не идет о С-400 — Белград вполне мог бы приобрести экспортный вариант С-300. Систему, которая (в отличие от ее китайского клона) была испробована в боевых действиях и доказала свою надежность.

Белград мог — но не стал по вполне объяснимым причинам. Во-первых, потому, что не желает подпадать под американские санкции. Покупка российских систем ПВО третьими странами запрещена законодательством США — а точнее, «Актом о противодействии врагам Америки через санкции». Соответственно, покупатель российских систем будет наказан американским Минюстом . Китайские системы пока под эти санкции не подпадают (хотя, судя по агрессивному поведению КНР на рынке вооружений, все может уже скоро измениться).

Во-вторых, Китай не просто продает оборудование, но и передает сербам технологии. Для Пекина это несложно — он-то не тратил колоссальные средства на их разработку. Перефразируя Бекона из легендарного фильма «Карты, деньги, два ствола», они были сработаны руками российских (ну или американских — в зависимости от типа оружия) мастеров и украдены руками китайских воров.

Ну и, в-третьих, покупка китайских систем является политическим жестом. Сербия официально занимает позицию военно-политического нейтралитета, и в традиционный его вариант (то есть между Россией и Западом) Александр Вучич вводит китайскую переменную. Весьма выгодную для Сербии переменную.

Продавец для бедных

В последние годы отношения между государствами активно развиваются. Китай активно помогал сербам в ходе острой фазы пандемии коронавируса. Сербия стала первой европейской страной, купившей китайские боевые дроны — в июле президент Вучич лично присутствовал при передаче сербским военным беспилотников CH-92A. В Белграде понимают свою важность для Пекина (как своего рода европейский плацдарм и важнейший элемент на пути КНР к статусу Великой державы), и хотят на этой важности заработать.

Китай продает сербам оружие не для того, чтобы американские самолеты не смогли больше безнаказанно бомбить китайское посольство в Белграде — для Пекина оборонные контракты с Белградом являются способом продвижения китайского оружия на европейских рынках. Китай уже является вторым производителем вооружений в мире и входит в пятерку крупнейших экспортеров. Он недавно присоединился к ооновскому Международному договору о торговле оружием (регламентирующим продажи и запрещающим экспорт обычных вооружений в нарушение эмбарго и санкций, а также вооружений, которые использовались бы для совершения геноцида и преступлений против человечности), и надеется на резкое увеличение экспортных контрактов.

Китайское оружие действительно стало очень популярным в мире и, как уверяют сами китайцы, одним из важнейших их конкурентных преимуществ является неполитизированность продаж.

Пекин не требует, чтобы потенциальный покупатель оружия выполнял какие-то политические условия, будь то демократические реформы, «правильное» руководство (или, в случае Сербии, уступки по статусу Косово). Для Европы «неполитизированность» особого значения, конечно, не имеет, поэтому китайцы упирают на другой аспект — цену.

Сейчас в Поднебесной надеются на то, что другие европейские страны, поиздержавшиеся на коронавирусных делах и решившие сэкономить на военных расходах, обратят внимание на китайское вооружение. Которое на порядок дешевле американского (румыны заплатили за американские «Пэтриот» почти 4 миллиарда долларов). Возможно, именно поэтому они и предложили сербам весьма комфортные условия покупки FK-3 — куда более выгодные, чем могла бы предложить Россия по С-300.

Осознайте риски

Проблема в том, что на пути китайских интересов стоят интересы Соединенных Штатов. Американцы публично называют Китай недостойным продавцом. Они трактуют китайскую «неполитизированность» по другому — что китайцы неразборчивы. Что они продают опасное вооружение всем подряд. В результате чего совершать с помощью беспилотников незаконные убийства неугодных деятелей с причинением «сопутствующего ущерба» местным свадебным церемониям и просто прохожим может теперь не только Вашингтон (который, как известно, делает все ради свободы и демократии), но и Эр-Рияд, а также другие «безответственные» государства.

Под соусом «неприличного поведения» Пекина Вашингтон не хочет пускать китайские оборонные компании в Европу и не позволит своим союзникам по НАТО закупать новейшее китайское оружие. На деле же причины иные. Американцы не только защищают интересы американских оружейных концернов на традиционном для них рынки, но и пытаются сохранить единство НАТО. США не могут объявить Китай главным врагом «свободных народов», призвать к крестовому походу против него — и молча смотреть как потенциальные участники этого похода отовариваются у китайских оружейников.

Сербия американским союзником не является — однако ей все равно намекнули, что сотрудничество с Китаем нужно сворачивать.

«Выбор поставщика должен отражать заявленную Сербии цель — интеграцию в Европу. Есть иные продавцы, которые не зависят от авторитарных режимов и которые могут предложить оружие, не только способное удовлетворить оборонные нужды Сербии, но сравнимое (с китайским — прим. газеты ВЗГЛЯД) по качеству и стоимости», — говорится в заявлении посольства США в Белграде. Сербия, по мнению американских дипломатов, должна понимать «кратко— и долгосрочные риски, а также цену сотрудничества с китайскими компаниями».

Формально в Белграде точку зрения США не принимают. «Каждый раз, когда мы что-то хотим купить, кто-то всегда выступает против. Мы рассматриваем вопрос с покупкой FK-3, мы пока еще ее не купили — но примем итоговое решение самостоятельно», — заявил президент Вучич. Президент уверяет, что Сербия не собирается выбирать между новым другом Китаем, старой союзницей Россией и крупнейшим торговым партнером Евросоюзом

Но сумеет ли сербская власть фактически удержаться в такой выгодной, но в политическом плане опасной позиции? Директор российского Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что сможет. «Сербия не откажется от политики нейтралитета. Для нее это краеугольный камень не только внешней, но и внутренней политики», — поясняет он газете ВЗГЛЯД.

Другие же в этом сомневаются и уверены в том, что Соединенные Штаты (вступающие в глобальное противостояние с Китаем) сделают все возможное для того, чтобы не допустить создания китайского плацдарма в Европе. И если сербский президент (зависимый от Запада) встанет на их пути, то он может перестать быть сербским президентом.