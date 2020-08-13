Военкор: «В Донбассе было хуже, чем в Чечне»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) платили за убийство журналистов в ходе военного конфликта Донбассе. Об этом заявил военный корреспондент Алексей Борзенко.

Он рассказал, что во время Чеченской войны журналисты разработали партию черных футболок с надписью «Я журналист, не стреляйте». По словам военного корреспондента, это срабатывало.

«Однако в Донбассе было бы хуже с такой майкой. Потому что ВСУ платили деньги за убитых журналистов», — рассказал Борзенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В конце 2019 года по съемочной группе телеканала «Россия 24» на территории Донецкой народной республики был открыт огонь. Как стало известно, по журналистам стреляли со стороны ВСУ, напоминает «Ридус».