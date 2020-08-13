ОБСЕ призвал освободить незаконно задержанных в Белоруссии

"В качестве действующего государства ОБСЕ Белоруссия добровольно согласилась на определенные обязательства в человеческом измерении, включая право на мирные собрания, свободу волеизъявления, свободу от незаконного ареста или задержания и на эффективные меры правозащиты. Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод, а также немедленного освобождения тех, кто был незаконно задержан в последнее время", — приводятся в пресс-релизе слова президента Церетели, который также отметил, что репрессии и травля политических оппонентов неприемлемы и нарушают принципы ОБСЕ.