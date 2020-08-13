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Работники скорой помощи присоединились к протестам в Минске 

Газета.Ru 1 час назад
«Скорая помощь» присоединилась к протестам в Минске
Фото: РИА Новости
В Минске к акциям протеста присоединились сотрудники скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канале NEXTA.
На видеозаписи, опубликованной на канале, видно, как несколько десятков людей в униформе идут с плакатами. Им сигналят проезжающие автомобили.
За кадром слышен голоса оператора, который комментирует: "Скорая помощь".
Ранее стало известно, что митинг начался на белорусском заводе "Белаз".
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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В мире , Минск
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