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«Не видно ни пикселя»: куда пропал Лукашенко во время протестов 

News.ru 2 часа назад
Куда пропал Лукашенко
Фото: globallookpress.com
Ситуация после президентских выборов в Белоруссии остаётся напряжённой: антиправительственные протесты продолжаются, и правоохранительные органы, несмотря на призывы из-за рубежа сдержать эскалацию насилия, жёстко подавляют народные выступления. Однако ситуация вполне может переломиться — всё чаще звучат спекуляции, и весьма правдоподобные, что президент Александр Лукашенко покинул республику. В этих условиях моральные ресурсы силовиков ограничены, а случаи отказа от участия в пресечении беспорядков множатся.
Слухи о том, что белорусский лидер улетел из страны, появились ещё в день выборов. Симптоматично, что проправительственная пропаганда, в том числе и в России, попыталась выдать их за откровенные фейки и свидетельство вмешательства западных сил, якобы готовивших в Белоруссии аналог украинского Майдана. В частности, российский блогер Сергей Колясников написал о неких сообщениях относительно того, что Лукашенко якобы сбежал в Никарагуа. Этот тезис — классический приём «соломенного чучела», когда говорящий в собственных интересах выдумывает ложное утверждение и сам же оспаривает его, чтобы доказать правдивость своей точки зрения. Потому что никаких сколько-нибудь значимых заявлений о бегстве белорусского президента в центральноамериканскую страну не было.
Однако это не означает, что Лукашенко не покинул республику. Наиболее реальным выглядит вариант с отлётом в Турцию. Данные сервисов мониторинга авиаперелётов, например Plane Finder, свидетельствуют о том, что лайнер Bombardier Challenger 850, приписанный к управлению делами президента РБ, ещё 9 августа, то есть в день выборов, вылетел в турецкий Бодрум. При этом никаких свидетельств того, что он вернулся в Белоруссию, по состоянию на полдень 13 августа не было. Неизвестно, впрочем, находился ли сам Лукашенко на борту — противники версии о его отлёте утверждают, что на самолёте перемещались другие белорусские политики. Однако такое объяснение выглядит по меньшей мере странным — никаких официальных встреч между представителями РБ и Турции на ближайшее время не анонсировано.
Неопределённость относительно того, находится ли Лукашенко в Минске, приводит к появлению новых версий, которые также выглядят весьма правдоподобно. Источник в российских спецслужбах заявил, что на случай побега президенту уже готовят резиденцию в Китае. Примечательно, что именно лидер КНР Си Цзиньпин первым из мировых руководителей поздравил Лукашенко с переизбранием, да и в целом белорусско-китайские отношения в последние месяцы активизировались. По неофициальным данным, дом для президента находится в элитном районе под Шанхаем. Куплен он был примерно месяц назад за $20 млн — как постоянная резиденция на период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Разумеется, для президента РБ логичным остаётся вариант отлёта в Россию. Уже давно сообщалось о том, что в Балашихе у него есть резиденция, в которой — опять же по слухам, но очень своевременно — недавно был завершён ремонт.
Белорусские власти, очевидно, следят за распространением слухов об отсутствии Лукашенко в Минске и потому активно насыщают медиапространство новостями о его действиях. Так, 11 августа сообщалось о проведении президентом совещания по актуальным вопросам развития пищевой промышленности, а государственное информационное агентство БелТА даже опубликовало его запись. Впрочем, считают скептики, вполне могло быть использовано и старое видео — подобных мероприятий Лукашенко проводит немало. На следующий день появилась информация о заседании совета безопасности республики, но сомнений это не развеяло. А 13 августа Telegram-канал пресс-службы президента опубликовал фото с совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса республики. Проблема в том, что, как иронически отмечают оппозиционные ресурсы, снимок сделан так, «чтобы нельзя было увидеть ни пикселя престарелого диктатора». Лукашенко на фотографии действительно не видно, хотя обычно государственные ресурсы во время съёмок делают акцент на президенте, дающем ценные указания.
Действительно ли Лукашенко нет в стране — по-прежнему вопрос открытый. Сами масштабы подготовки белорусских силовиков к поствыборным протестам свидетельствуют о том, что власти предусматривали сценарий гораздо более жёсткий, чем тот, который воплотился в реальность. В этих условиях «эвакуация» лидера вполне могла иметь место — пока демонстрации не утихнут. Центризбирком республики медлит с объявлением официальных итогов голосования, что также косвенно говорит о желании дождаться спада протестной активности.
Проблема для режима в том, что слухи об отлёте президента могут оказать влияние на МВД и армию. В Белоруссии уже зафиксированы случаи отказа силовиков от выполнения приказа на подавление протестов, вплоть до добровольных увольнений из органов.
«Солдаты сражаются за царей, которых никогда и не видели» — метко говорил Ахиллес в фильме «Троя». И резонно предположить, что если белорусский «царь» своевременно не явит себя миру, его главная опора начнёт трещать по швам.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Си Цзиньпин , Александр Лукашенко , Сергей Колясников , ШОС , МВД , Центризбирком России , Бодрум , Никарагуа , Турция
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