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Помпео призвал к новым выборам в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Помпео призвал к новым выборам в Белоруссии
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии, сообщает ТАСС.
Политик заявил об этом во время визита в Словению — на пресс-конференции после встречи с премьер-министром страны Янезом Яншей.
«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — приводит агентство слова Помпео.
Ранее Помпео заявил, что США считают выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Кроме того, американский сенатор Роберт Менендес пригрозил санкциями президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил провести новые выборы в стране. По его словам, недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно бюллетени или не проведут выборы заново.
Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявил о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Роберт Менендес , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Словения , США
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