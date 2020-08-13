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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии мэр Жодино вышел к протестующим 

News.ru и ещё 8 1 час назад
В Белоруссии мэр Жодино вышел к протестующим
Фото: Жодинский городской исполнительный комитет
В белорусском Жодино мэр города Дмитрий Заблоцкий вышел к протестующим, чтобы успокоить людей.
Собравшиеся требуют огласить результаты голосования на выборах президента страны по городу. Мэр ответил, что официальные данные ЦИК огласит 18 августа, передаёт BBC.
На вопрос готов ли градоначальник убрать ОМОН из населённого пункта, Заблоцкий ответил, что в городе находятся только внутренние войска. Они нужны для охраны изолятора временного содержания, который открыт на базе изолятора местной тюрьмы, и где содержатся правонарушители.
Люди скандируют: «Выпускай!»
Ранее мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал бастующим работникам завода БелАЗ, что спецподразделения силовиков покинут город. По его словам, это произойдёт через полчаса после того, как ему доложат, что угрозы захвата административных зданий нет. После того как он приехал к участникам несанкционированной акции, представители трудового коллектива передали ему свои требования: отставка действующей власти и правительства, прекращение насилия и преследования протестующих, а также проведение честных выборов.
Помимо этого, как сообщают Telegram-каналы, работники завода потребовали прекратить увольнения оппозиционно настроенных людей, начавшиеся, по некоторым данным, в последние дни. Горожане, встречавшие мэра на проходной, призвали Заблоцкого прийти на вечернюю акцию протеста. Тот согласился, хотя и предупредил, что может немного опоздать. Вместе с тем он предложил людям провести акцию в установленном законом порядке и подать заявку.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.
С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Как писал NEWS.ru, он посоветовал протестующим вместо уличных демонстраций найти работу.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , Центризбирком России , Жодино
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