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Россия может перестать существовать из-за Белоруссии 

Артём Кульша 27 минут назад
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Фото: РИА Новости
Россия может потерять Белоруссию и повторить судьбу Австро-Венгрии — перестать существовать. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил Urfo News.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

«Украину они (власти России. — Прим. ред.) *** (потеряли. — Прим. ред.), а сейчас, судя по всему, и Белоруссию (потеряют. — Прим. ред.), а там и с Казахстаном то же самое будет», — заявил сегодня Сатановский.

Он выразил уверенность, что после потери Белоруссии и Казахстана раздел России станет вопросом времени. Политолог заявил об отсутствии в России элиты, которая способна думать категориями тактики и стратегии развития государства. Он обвинил некоторых представителей элиты в изумительной наглости, тупости, распиле, разделе, разворовывании и вывозе из страны того, что в ней еще осталось.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Евгений Сатановский , Александр Лукашенко
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