Европа потребовала провести новые выборы в Белоруссии

Премьер-министр Словении Янез Янша призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Словенский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей", — отметил Янша.
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.