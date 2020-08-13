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«Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли» 

Павел Тиунов и ещё 2 8 минут назад
«Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли»
Фото: Газета.Ru
В Белоруссии силовики относятся к задержанным согражданам, «как к насекомым» и хотят, чтобы всех протестующих «расстреляли», заявил в интервью изданию Tribuna игрок в мини-футбол Сергей Подалинский. Спортсмен провел двое суток в изоляторе на Окрестина в Минске.
Подалинского задержали в ходе протестов. Футболиста вместе с сотнями других митингующих привезли на Окрестина, где поставили на колени вдоль забора.

«Отношение к людям сродни тому, как некоторые относятся к насекомым», — описал свои ощущения спортсмен.

По его словам, силовики продержали задержанных на коленях на протяжении более, чем четырех часов, при этом не давая сменить положение: если человек приподнимался или опускался, то его «поправляли». Никому не давали сходить в туалет, советуя «ходить под себя», вспомнил Подалинский.

«Некоторые бойцы говорили: «Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли», — отметил футболист.

Поле этого спортсмена закрыли в камере, в которой копанию ему составили учителя, бизнесмены и даже наблюдатели с выборов. В результате Подалинский подписал протокол об административном нарушении, ему выписали штраф и отпустили.
Комментарии 1
В мире , СНГ , Белоруссия в огне
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