ОМОН не мешает: тысячи людей заполонили центр Минска

Все новости на карте

Около двух тысяч протестующих вышли на площадь Победы в Минске и намерены идти дальше в центр города. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, участники акции протеста прошли по тротуарам проспекта Независимости на площадь, их приветствовали прохожие и автомобилисты.

При этом милиции рядом нет.