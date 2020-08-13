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ОМОН не мешает: тысячи людей пытаются оккупировать центр Минска 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
ОМОН не мешает: тысячи людей заполонили центр Минска
Фото: ТАСС
Около двух тысяч протестующих вышли на площадь Победы в Минске и намерены идти дальше в центр города. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, участники акции протеста прошли по тротуарам проспекта Независимости на площадь, их приветствовали прохожие и автомобилисты.
При этом милиции рядом нет.
Как сообщал «Рамблер», согласно предварительным результатам, выборы президента Белоруссии 9 августа выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом после завершения голосования в городах страны начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками и задержаниями.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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