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В ПАСЕ призвали власти Белоруссии немедленно прекратить насилие 

News.ru 2 часа назад
В ПАСЕ призвали Белоруссию прекратить насилие
Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.com
Насилие в отношении людей, которые участвуют в акциях протеста после президентских выборов Белоруссии, необходимо немедленно прекратить. Об этом заявила председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам Шерил Гиллан.

Насилие во время акций протеста, последовавших после выборов президента Белоруссии, вызывает сильное беспокойство. Тревогу вызывают сообщения о массовых задержаниях и жестоком обращении с людьми, в том числе с журналистами, — отметила представитель ПАСЕ.

По её словам, насилие следует немедленно остановить. Гиллан процитировала призыв председателя ПАСЕ Рика Дамса, который призвал власти Белоруссии к максимальной сдержанности и обеспечению основных прав и свобод человека.

Надеюсь, что белорусские власти услышат голос людей, желающих перемен, и вступят с ними в конструктивный диалог. Совет Европы, обладающий богатым опытом работы в плане демократических преобразований, может оказать неоценимую помощь в налаживании этого диалога для выхода из кризиса и проведения в стране реформ, — подчеркнула Гиллан.

Она добавила, что ситуация в Белоруссии будет обсуждена на заседании комитета ПАСЕ по политическим вопросам 17-18 сентября 2020 года.
Ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в результате уличных акций протестов в Белоруссии с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. По её словам, в настоящее время беспорядки в стране утратили массовость, однако «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким». В столице фиксировались попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», а также по улице Сурганова. За минувшие сутки силовики задержали порядка 700 человек.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Как писал NEWS.ru, он посоветовал протестующим вместо уличных демонстраций найти работу, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
В мире , Белоруссия в огне , Ольга Чемоданова , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Совет Европы , ЦУМ , СКР , МВД
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