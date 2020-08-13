Люди с оружием ворвались в офис «Яндекса» в Минске

Вооруженные люди заблокировали офисы компании «Яндекс» в Минске. Об этом сообщает The Bell.
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что сегодня в офисы «Яндекса» в столице Белоруссии пришли неизвестные люди в черной одежде с оружием в руках и заблокировали их. Внутри офисов в тот момент и до сих пор находятся несколько сотрудников компании. Тем временем белорусское «Еврорадио» сообщило об обыске в минском офисе компании «Убер» (Uber).
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. В ходе них было задержано множество человек, например, граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Белоруссии не информируют власти Украины об их местонахождении, в связи с чем Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило две ноты протеста МИД Белоруссии.