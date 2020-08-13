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Люди с оружием ворвались в офис «Яндекса» и «Убер» в Минске 

Артём Кульша 20 минут назад
Люди с оружием ворвались в офис «Яндекса» в Минске
Фото: ТАСС
Вооруженные люди заблокировали офисы компании «Яндекс» в Минске. Об этом сообщает The Bell.
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что сегодня в офисы «Яндекса» в столице Белоруссии пришли неизвестные люди в черной одежде с оружием в руках и заблокировали их. Внутри офисов в тот момент и до сих пор находятся несколько сотрудников компании. Тем временем белорусское «Еврорадио» сообщило об обыске в минском офисе компании «Убер» (Uber).
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. В ходе них было задержано множество человек, например, граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Белоруссии не информируют власти Украины об их местонахождении, в связи с чем Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило две ноты протеста МИД Белоруссии.
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В мире , Происшествия , Белоруссия в огне , Евгений Васильев , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , МИД , Яндекс , Uber , Минск
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