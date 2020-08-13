«Повалили на землю и жестоко избивали»

Протесты в Белоруссии , начавшиеся после выборов президента, не стихают уже несколько дней. 13 августа ознаменовалось массовыми забастовками, в них участвовали сотрудники самых разных организаций. Что происходило на заводе «БелАЗ» в Жодино , «Вечерней Москве» рассказали сами работники предприятия.

Наладить контакт с протестующими оказалось непросто. Одни отказываются раскрывать свои имена, другие опасаются, что от лица журналистов с ними связываются сотрудники милиции.

— А смысл бояться рассказывать, когда все и так все видят? — замечает рабочий «БелАЗа», который, впрочем, все равно предпочел остаться анонимным. — Забастовка у нас началась как-то очень естественно, то есть специально ее никто не координировал. Все пошло с городских соцсетей, митингов. Все друг с другом общались, передавали информацию, — сказал мужчина.

В какой-то момент рабочие решили, что тоже должны высказать возмущение происходящим в стране. На территории завода начали вывешивать листовки, в которых подчеркивается мирный характер забастовки и объявляются требования руководству: способствовать прекращению насилия, уведомить местные органы власти о недовольстве сотрудников, прекратить запугивания увольнением.

из личного архива героя

— Когда забастовка уже началась, и.о. директора сдерживал толпу возле центральной проходной, — продолжает мужчина. — Потом наконец приехал мэр и выслушал наши требования: убрать ОМОН из города, дать стадион для мирных митингов и показать результаты голосования. Настоящие результаты. Руководство завода на это предложило собраться в ДК «БелАЗ» — а это очень маленькое помещение. На забастовку пришло под 1000 людей, и это еще не все работники, так что все не влезли бы точно. Почему не все работники? Потому что других держали в закрытом цеху, не давая возможности присоединиться, — отметил мужчина.

Забастовка закончилась обещаниями мэра убрать ОМОН и встретиться с рабочими на митинге в центре города в восемь вечера. Руководство завода, в свою очередь, пообещало никого не увольнять. Вместе с тем собеседник «ВМ» считает, что протестующих все равно ждет если не увольнение, то жесткие материальные наказания.

— Почему мы вышли? Да просто собрались всеми рабочими и решили, что нас уже достало все это насилие, вся эта ложь, — говорит другой рабочий, Николай. — Выборы были нечестными, ОМОН всех избивает, простых прохожих, некоторые из которых даже не участвовали в митингах. Мы тоже живем в этом городе, в этой стране и не можем больше терпеть, — сказал мужчина.

Николай признается, что заявлениям мэра не верит. По его словам, после долгих лет игнорирования властью мнений и желаний народа веры уже не осталось:

— Мы, белорусский народ, очень терпеливы. Мы терпели все последние годы, но теперь с нас хватит. Мы будем требовать честных выборов, того, чтобы наше мнение слышали и с ним считались. Верым, можам, пераможем, — сказал Николай.

Василий Васнецов — один из активных участников прошедшей забастовки. Он рассказывает, что спусковым крючком стали даже не «нечестные выборы» — это люди с трудом, но вытерпели, а то, что их коллегу, возвращавшегося со смены домой, жестоко избили сотрудники ОМОН. Где мужчина сейчас — неясно.

— Идея проводить забастовку была уже давно, но люди никак не могли организоваться — не было какого-то важного момента, который вдруг встряхнет и вызовет желание пойти и потребовать. Но в какой-то момент в нашем городе по вечерам просто стало очень небезопасно: эти бандиты в масках избивают, унижают, оскорбляют людей. И вот недавно, два дня назад, парень возвращался с ночной смены «БелАЗа». Он просто шел домой, когда на него набросились четверо ОМОНовцев, повалили на землю и начали долго и жестоко избивать. Ходят слухи, что сейчас этот парень скончался, — сказал Василий.

Главным требованием к мэру и руководителям завода стали пересчет голосов и обеспечение безопасности в городе:

— Когда сегодня мэр вышел к людям, ему задали вопрос: «Почему людей избивают ни за что? Почему избили того парня?» Он ответил, что об этом случае ему ничего не известно — странно для главы города. Сегодня он сказал, что в восемь часов вечера вместе с жителями города придет к месту, где ежедневно разгоняли и избивали людей, — сказал мужчина.

Отдельного внимания заслуживает реакция руководства завода на недовольство рабочих. По словам Василия, когда пару дней назад отдельные сотрудники только попытались выйти на улицу, замгендиректора пригрозил активистам увольнением. Также рабочие говорят, что в результате задержаний на протестах завод уже уволил порядка 60 человек.

— Сегодня, когда рабочие хотели поучаствовать в забастовке, некоторые начальники запрещали им это делать под угрозой того же увольнения. В некоторых цехах на это люди отвечали: «Отлично. Куда нести заявление?» Именно эти цеха в результате были заблокированы. Физически — двери запирали, чтобы не выпустить рабочих, — рассказывает Василий.

Волна забастовок докатилась пока не до всех заводов. Руководства ряда предприятий, боясь повторения «БелАЗского сценария», сегодня проведут собрания с рабочими.

Выборы президента Белоруссии: протесты и задержания

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.

11 августа в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека.

По данным на 12 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около шести тысяч человек, в том числе организаторов и участников акций.

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