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Колесникова сообщила, что потеряла связь с Тихановской 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
С Тихановской потеряли связь
Фото: Reuters
Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила РИА Новости, что потеряла контакт с экс-кандидатом Светланой Тихановской, уехавшей в Вильнюс.

"У меня со Светланой нет связи, но будем стараться ее возобновить", — заявила Колесникова РИА Новости.

Про видео Тихановской, где та призывает остановить протесты, Колесникова предположила, что оно записано "под давлением".

"В нем (в заявлении — ред.) нет ничего страшного. Только сам факт того, где оно было написано и прочитано и под какими обстоятельствами. На Светлану оказывалось и оказывается давление. Все очень печально, так не должно происходить. В кабинет председателя ЦИК заводят человека, он остается наедине с представителями силовых структур. Она провела три часа в кабинете ЦИК с двумя представителями силовых структур", — заявила Колесникова.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Вильнюс
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