С Тихановской потеряли связь

"В нем (в заявлении — ред.) нет ничего страшного. Только сам факт того, где оно было написано и прочитано и под какими обстоятельствами. На Светлану оказывалось и оказывается давление. Все очень печально, так не должно происходить. В кабинет председателя ЦИК заводят человека, он остается наедине с представителями силовых структур. Она провела три часа в кабинете ЦИК с двумя представителями силовых структур", — заявила Колесникова.