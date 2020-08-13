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Белорусская оппозиция потеряла Тихановскую 

Артём Кульша и ещё 3 14 минут назад
С Тихановской потеряли связь
Фото: Reuters
Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не выходит на связь. Об этом глава штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила РИА Новости.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
Тихановская занимает второе место с более чем 10% голосов. Позавчера она уехала в Литву после задержания в Белоруссии на несколько часов и распространила обращение, в котором призвала соотечественников не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.

«На Светлану оказывалось и оказывается давление», — заявила сегодня Колесникова.

Она рассказала, что перед записью того обращения Тихановская провела три часа наедине с двумя сотрудниками силовых структур. Также глава штаба Бабарико сообщила, что в настоящее время у нее нет связи с Тихановской, но она будет стараться ее возобновить.
Комментарии 8
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , РИА Новости
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