С Тихановской потеряли связь

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей.

Тихановская занимает второе место с более чем 10% голосов. Позавчера она уехала в Литву после задержания в Белоруссии на несколько часов и распространила обращение, в котором призвала соотечественников не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.

«На Светлану оказывалось и оказывается давление», — заявила сегодня Колесникова.

Она рассказала, что перед записью того обращения Тихановская провела три часа наедине с двумя сотрудниками силовых структур. Также глава штаба Бабарико сообщила, что в настоящее время у нее нет связи с Тихановской, но она будет стараться ее возобновить.