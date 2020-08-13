Сотни работников БелАЗа вышли на забастовку 

Телеграм-канал Nexta-Live сообщает, что сотни работников крупнейшего предприятия Белоруссии БелАЗ вышли на забастовку. Все они кричат слоган: «Уходи». Помимо них, бастовать начал весь коллектив предприятия Терразит, а также Лидский рынок, работники Белгосфилармонии и другие.

Сейчас известно, что руководство города Жодино и ОАО «БЕЛАЗ» проводит встречу с представителями трудового коллектива. В пресс-службе предприятия уточнили, что производство продолжает работать, ничего не останавливалось, пишет ТАСС.

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», — сообщили в компании.