Сотни работников БелАЗа вышли на забастовку 

Телеграм-канал Nexta-Live сообщает, что сотни работников крупнейшего предприятия Белоруссии БелАЗ вышли на забастовку. Все они кричат слоган: «Уходи». Помимо них, бастовать начал весь коллектив предприятия Терразит, а также Лидский рынок, работники Белгосфилармонии и другие.
Сейчас известно, что руководство города Жодино и ОАО «БЕЛАЗ» проводит встречу с представителями трудового коллектива. В пресс-службе предприятия уточнили, что производство продолжает работать, ничего не останавливалось, пишет ТАСС.
«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», — сообщили в компании.
«ФедералПресс» напоминает, что сегодня проходит уже четвертый день протестов. МВД Белоруссии выступило с официальным заявлением к офицерам, которые обеспечивают правопорядок в городах и усмиряют протесты.