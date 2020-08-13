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Обзор ИноСМИ: реакция Запада на протесты в Белоруссии 

Мария Иванова 31 минуту назад

«Окруженный подхалимами» Лукашенко просчитался на выборах

Журналист и писатель Эндрю Хиггинс в своем материале для The New York Times прокомментировал протесты в Белоруссии, заявив, что «подорванный пандемией, углубляющимся экономическим кризисом и окруженный подхалимами» Александр Лукашенко серьезно просчитался на выборах.
По мнению Хиггинса, Лукашенко ожидал очередной легкой и рутинной победы, но вместо триумфа ему, осажденному протестами и «цунами международной критики», приходится бороться за свою политическую жизнь. Автор считает, что последней каплей для белорусов стало отношение президента к пандемии. Лукашенко навсегда лишился ауры непобедимого популярного лидера.

Белоруссия: ситуация полностью вышла из-под контроля

Профессор Университета Ренна, специалист по России Сесиль Вэсси заявила, что ситуация в Белоруссии вышла из-под контроля и должна вызывать серьезные опасения у властей Евросоюза. Об этом сообщает France Info.
«Мы видим полицейских, которые ловят людей на улице, избивают, задерживают. Мы видим стоящих перед тюрьмами женщин, как будто это 30-е годы при Сталине», — заявила профессор, отметив, что «спусковым крючком» для протестов стала экономическая ситуация.

Революция или репрессии: Белоруссия оказалась на распутье

Опрошенные газетой The Guardian эксперты сравнили ситуацию в Белоруссии с восстаниями 1989 года, свергнувшими коммунистические режимы в Европе. По их мнению, протесты навсегда изменят политику Белоруссии и положение ее лидера Александра Лукашенко.
Эксперты подчеркивают, что пока неясно, будет ли новая политическая эра эпохой динамичных изменений и нового правительства или периодом кровавых репрессий.

В белорусской модели появились трещины

Газета El País заявила, что выстроенная Александром Лукашенко политическая модель с репрессиями и контролем над СМИ «пошла трещинами». По версии издания, Лукашенко недооценил Светлану Тихановскую, которая смело решила участвовать в выборах после ареста ее супруга.
Впервые за десятилетия Лукашенко столкнулся с реальной оппозицией. Растущие жалобы на фальсификации и манипуляции во время выборов и массовые протесты по всей стране, жестко подавляемые силовиками, грозят маленькой стране периодом нестабильности.

Лукашенко оттолкнет и Россию, и Запад

Автор портала Axios Дэйв Лоулер заявил, что за событиями в Минске внимательно наблюдают в Москве и Вашингтоне.
Лукашенко долгое время «сталкивал лбами» Россию и Запад, но теперь он рискует оттолкнуть от себя обоих, хотя «маятник все еще может качнуться»: президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, а госсекретарь США Майк Помпео назвал голосование «несвободным и несправедливым».
Комментарии 13
В мире , Видео , протесты белоруссия лукашенко , Светлана Тихановская , Эндрю Хиггинс , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , InoSMI.Ru , The Guardian , New York Times
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