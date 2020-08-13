России сделали «предупредительный выстрел» 

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Польши в Европарламенте предложили наказать Россию очередными санкциями за излишне жесткие действия белорусского ОМОНа по отношению к своим согражданам. Поляки увидели в сложившейся ситуации в республике признаки «российского вмешательства» и «аннексии».

«Очевидна надуманность очередного призыва», — прокомментировал инициативу представителей Польши российский сенатор Алексей Пушков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По его словам, подобные заявления характерны для скандинавских и восточноевропейских политиков, поскольку ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе угрозы аннексии Белоруссии и признаков «российского вмешательства» не видят.

«Смысл заявления — сделать "предупредительный выстрел" и послать сигнал России», — добавил член Совфеда.

Он добавил, что таким образом поляки продемонстрировали, о чем на самом деле думают европейские чиновники, но не говорят вслух. Кроме того, по его мнению, «очередной пропагандистский выпад» призван поддержать «антироссийский тонус на европейских политических площадках».