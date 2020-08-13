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России сделали «предупредительный выстрел» 

Павел Тиунов 1 час назад
Заявление в Еропарламенте о необходимости введения новых антироссийских санкций из-за беспорядков в Белоруссии — это сигнал, который показывает, о чём думают европейские политики, но не говорят вслух, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. По его словам, для предположений о возможном «российском вмешательстве» нет никаких оснований.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Польши в Европарламенте предложили наказать Россию очередными санкциями за излишне жесткие действия белорусского ОМОНа по отношению к своим согражданам. Поляки увидели в сложившейся ситуации в республике признаки «российского вмешательства» и «аннексии».

«Очевидна надуманность очередного призыва», — прокомментировал инициативу представителей Польши российский сенатор Алексей Пушков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По его словам, подобные заявления характерны для скандинавских и восточноевропейских политиков, поскольку ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе угрозы аннексии Белоруссии и признаков «российского вмешательства» не видят.

«Смысл заявления — сделать "предупредительный выстрел" и послать сигнал России», — добавил член Совфеда.

Он добавил, что таким образом поляки продемонстрировали, о чем на самом деле думают европейские чиновники, но не говорят вслух. Кроме того, по его мнению, «очередной пропагандистский выпад» призван поддержать «антироссийский тонус на европейских политических площадках».
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В мире , Видео , Политика , Алексей Пушков , Европарламент , Совет Федерации
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