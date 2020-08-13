Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД КНР обвинили Помпео в распространении «политического вируса» 

Газета.Ru 1 час назад
Помпео обвинили в распространении «политического вируса»
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что госсекретарь США Майк Помпео неутомимо критикует Китай и распространяет дезинформацию и "политический вирус", где бы он ни оказался. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Чехию заявил, что Россия стремится подорвать безопасность республики, ведет кибератаки, а Китай всячески пытается взять под контроль бизнес и для демократии является еще большей угрозой, чем РФ.
По мнению Лицзяня, госсекретарь руководствуется в критике властей Китая и ее внутренней и внешней политики идеями холодной войны и собственными корыстными интересами. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин неоднократно выражал свою решительную позицию по этому поводу.

"Пользуясь случаем, хотел бы попросить СМИ поинтересоваться у господина Помпео, не чувствует ли он вины, когда он так одержимо день за днем повторяет ложь, игнорирует и искажает факты", — сказал Чжао Лицзянь.

Он также добавил, что Помпео и ему подобные политики пытаются "привязать международное сообщество к антикитайской и антикоммунистической колеснице".
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Газета.Ru: последние новости
ЦИК опубликовал данные голосования на президентских выборах в Минске ЦИК опубликовал данные голосования на президентских выборах в Минске Киев направил Минску ноты с просьбой предоставить сведения о задержанных украинцах Киев направил Минску ноты с просьбой предоставить сведения о задержанных украинцах Украина направила МИД России ноту протеста из-за учений в Крыму Украина направила МИД России ноту протеста из-за учений в Крыму
Комментарии
В мире , МИД , Китай , США , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение