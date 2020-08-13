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Киев допустил перенос из Минска переговоров по Донбассу 

Lenta.ru и ещё 7 43 минуты назад
Киев допустил перенос из Минска переговоров по Донбассу
Фото: ТАСС
Минские переговоры по Донбассу могут перенести в другое место. Новой площадкой может стать Швеция, допускает представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщает РИА Новости.
Это может произойти, если возможность вести диалог в Минске пропадет.

«Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — сказал он.

30 июля Кравчук согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы. Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». Позднее он сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.
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В мире , СНГ , Украина , Леонид Кучма , Леонид Кравчук , Киев , Минск , Швеция
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