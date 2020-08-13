Киев допустил перенос из Минска переговоров по Донбассу 

Минские переговоры по Донбассу могут перенести в другое место. Новой площадкой может стать Швеция , допускает представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук . Об этом сообщает РИА Новости.

Это может произойти, если возможность вести диалог в Минске пропадет.

«Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — сказал он.

30 июля Кравчук согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы . Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». Позднее он сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.