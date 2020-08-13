Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скабеева поддержала жестокость белорусского ОМОН 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Скабеева поддержала жестокость белорусского ОМОН
Фото: ТАСС
Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в последнем выпуске программы одобрила жесткие действия сотрудников белорусского ОМОНа по отношению к протестующим против результатов голосования на президентских выборах. По ее словам, правоохранители таким образом предотвратили «майдан».
Телеведущая подчеркнула, что в Киеве своевременно разогнать митинги не смогли, поэтому в стране «майдан» не заканчивается уже шестой год подряд. В Белоруссии, по ее словам, аналогичную проблему удалось решить «практически за три дня».

«Мы естественно не поддерживаем полицейский произвол, но видно, что тактика, схема работает», — добавила Скабеева.

Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что для захвата власти в Белоруссии был подготовлен план аналогичный тому, что был реализован в 2014 году в Киеве. Однако депутат подчеркнул, что у действующего главы республики хватит мужества и политической воли, чтобы не допустить «майдана».
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Комментарии
В мире , Общество , протесты белоруссия лукашенко , Ольга Скабеева , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение