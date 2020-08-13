Скабеева поддержала жестокость белорусского ОМОН 

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева в последнем выпуске программы одобрила жесткие действия сотрудников белорусского ОМОНа по отношению к протестующим против результатов голосования на президентских выборах. По ее словам, правоохранители таким образом предотвратили «майдан».

Телеведущая подчеркнула, что в Киеве своевременно разогнать митинги не смогли, поэтому в стране «майдан» не заканчивается уже шестой год подряд. В Белоруссии, по ее словам, аналогичную проблему удалось решить «практически за три дня».

«Мы естественно не поддерживаем полицейский произвол, но видно, что тактика, схема работает», — добавила Скабеева.