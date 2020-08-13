В Средиземном море произошло ЧП

Все новости на карте

Греческий фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким кораблем F247 Kemal Reis в Средиземном море. Об этом сообщает Armyvoice.gr.

По данным портала, турецкий фрегат получил повреждения. Armyvoice.gr отмечает, что столкновение могло стать результатом маневрирования в небольшом пространстве в спорном районе.

В генеральном штабе национальной обороны Греции (GEETHA) информацию о столкновении опровергли.

Armyvoice.gr отмечает, что информация об инциденте появилась вскоре после предыдущего морского конфликта: ранее турецкий военный корабль опасно сблизился с греческим фрегатом Νικηφόρος Φωκά.

Как сообщал «Рамблер», отношения Греции и Турции обострились из-за планов Анкары проводить разведку газа и нефти в Эгейском море. Власти Греции пожаловались в органы ЕС на «провокационное и незаконное» поведение Турции в Восточном Средиземноморье.