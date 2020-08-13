Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Греции и Турции произошел конфликт в Средиземном море 

Мария Иванова 59 минут назад
В Средиземном море произошло ЧП
Фото: минобороны Греции
Греческий фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким кораблем F247 Kemal Reis в Средиземном море. Об этом сообщает Armyvoice.gr.
По данным портала, турецкий фрегат получил повреждения. Armyvoice.gr отмечает, что столкновение могло стать результатом маневрирования в небольшом пространстве в спорном районе.
В генеральном штабе национальной обороны Греции (GEETHA) информацию о столкновении опровергли.
Armyvoice.gr отмечает, что информация об инциденте появилась вскоре после предыдущего морского конфликта: ранее турецкий военный корабль опасно сблизился с греческим фрегатом Νικηφόρος Φωκά.
Как сообщал «Рамблер», отношения Греции и Турции обострились из-за планов Анкары проводить разведку газа и нефти в Эгейском море. Власти Греции пожаловались в органы ЕС на «провокационное и незаконное» поведение Турции в Восточном Средиземноморье.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем решении временно усилить французское военное присутствие в Восточном Средиземноморье. Он заявил, что военных направят для оценки ситуации в этом районе и контроля над соблюдением международного права.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Комментарии 5
В мире , Эммануэль Макрон , ЕС , Греция , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение