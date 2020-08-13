Раскрыта страшная трагедия жителя Бейрута

В результате мощнейшего взрыва в бейрутском порту пропали без вести трое пожарных из одной семьи, сообщает RT. Родственники спасателей отказываются признавать их погибшими, пока не будут найдены их останки.

О трагедии журналистам рассказал житель ливанской деревни Картаба Тони Карам. В катастрофе он потерял сына, внука и двоюродного брата. Все трое были членами одной пожарной бригады, которая прибыла на место происшествия еще до того, как прогремел взрыв. Карам отметил, что с момента трагедии прошло уже восемь дней, и надежды, что мужчины остались в живых уже совсем нет.

«Остаётся надеяться, что нам принесут хотя бы ноготь с их пальцев», — отметил ливанец.

Он добавил, что семья не планирует устраивать похороны, пока останки спасателей не будут найдены. По его словам, невозможно пожелать покоя тому, кого еще пока не нашли.

Как сообщал «Рамблер», мощнейший взрыв в районе порта в Бейруте прогремел 4 августа. Сейсмологи сравнили инцидент с землетрясением. В результате пострадали несколько тысяч человек. Основная версия причин катастрофы — детонация нескольких тысяч тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из портовых складов.