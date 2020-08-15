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Белоруссия в огне. Главное

Украина отвергла причастность своих граждан к протестам в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 8 14 минут назад
Украина ответила на обвинения Белоруссии
Фото: РИА Новости
МИД Украины отверг причастность граждан этой страны к протестам в Белоруссии. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси», — заявили там.

В украинском министерстве подчеркнули, что протесты в соседней стране были мирными, и отметили, что обвинениям со стороны Белоруссии нет никаких доказательств.
Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций.
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В мире , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , МИД
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