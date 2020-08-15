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Белоруссия в огне. Главное

Слова Лукашенко возмутили Украину 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 16 минут назад
Слова Лукашенко возмутили Украину
Фото: ТАСС
Нет доказательств, что украинцы причастны к дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил МИД Украины.
Как заявило украинское внешнеполитическое ведомство, Киев «возмущен тем, что президент дружественного государства обвиняет украинцев в дестабилизации».
По словам МИД Украины, «этому нет никаких доказательств», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии.
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В мире , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МИД , ИТАР-ТАСС , Киев
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