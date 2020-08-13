«Я голосовала за этого президента и потеряла ребенка» 

Житель Гомеля Александр Вихор скончался после задержания милицией Белоруссии . Об этом его мать Светлана рассказала Tut.by.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

9 августа сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего Вихора. 12 августа его родным сообщили, что он скончался.

«Мой сын не умер, мой сын погиб ни за что», — заявила в тот же день его мать.

Она рассказала, что ее сын был далеким от политики человеком. Вечером 9 августа он поехал к своей девушке, был задержан сотрудниками ОМОН, позвонил матери и сообщил, что его куда-то везут и перестал выходить на связь до утра. Утром он позвонил и сообщил, что дал показания и перезвонит позже, если будет возможность.

«Это было последнее, что я слышала от своего сына. Я потеряла ребенка. Я голосовала за этого президента, понимаете, голосовала за порядок в нашей стране», — сообщила Светлана.

11 августа она узнала, что сын находится в изоляторе временного содержания (ИВС) и вскоре будет осужден. После заседания он был перемещен в другой ИВС. 12 августа она написала заявление в полицию о пропаже сына. Там ей сообщили, что он почувствовал недомогание и стал вести себя неадекватно.

«У брата сердечная недостаточность, тахикардия. Возможно, ему стало плохо, а милиция его посчитала неадекватным», — рассказала сестра Вихора Ольга.

По ее словам, милицейские отвезли ее брата сначала в психоневрологический диспансер. Там им сказали, что Александру требуется помощь иного рода. Тогда они доставили молодого человека в тубдиспансер. В тот момент он находился в состоянии клинической смерти.