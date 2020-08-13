Пока вы спали: В Белоруссии назвали «ставленника Кремля»

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Тихановская — агент Кремля?

Белорусские власти пытаются убедить Запад в том, что оппозиционные кандидаты на выборах президента, в том числе и Светлана Тихановская, — ставленники Кремля. Однако это совершенно не соответствует действительности, заявил в интервью литовскому изданию Delfi белорусский журналист, аналитик проекта Belarus Security Blog, эксперт по вопросам нацбезопасности Дмитрий Мицкевич.

«Это делается, прежде всего, для иностранной аудитории, для западных стран, чтобы продать странам евроатлантического сообщества, ЕС и США идею о том, что, мол, если вы не поддерживаете Лукашенко, то Беларусью будет управлять Путин. Простая схема: если не Лукашенко, то Путин. Разумеется, ничего общего с действительностью это не имеет», — подчеркнул эксперт.

Он также высказал мнение, что президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, чтобы у белорусского лидера «не было возможности продавать Западу конспирологическую версию о том, что это Россия инспирирует протесты в Беларуси».

Россияне заинтересовались турами на Новый год

Несмотря на все еще закрытые границы с большинством стран, жители России уже начали интересоваться бронированием отдыха на новогодние праздники, а лидером спроса стал Таиланд, пишет «Коммерсант».

При этом участники рынка отмечают, что если не будет восстановлено авиасообщение со странами Юго-Восточной Азии и Египтом, то отрасль зимой окажется в сложной ситуации, так как фактически некуда будет отправлять туристов.

Германия готовится ко второй волне коронавируса

В Германии фиксируется рост числа заболевших коронавирусом, при этом власти страны не готовы пока использовать разработанную в России вакцину. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным Института имени Роберта Коха на 12 августа, в Германии за сутки было выявлено 1226 случаев заражения COVID-19, что стало максимально высоким показателем за последние три месяца. При этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчеркнул, что «скептически относится» к созданной в России вакцине, а для допуска ее в Европу требуются дополнительные подтверждения эффективности и безопасности.

В России ускорилась инфляция

Повышение в июле темпа роста цен с 3,2% до 3,4% год к году в Банке России считают результатом стечения обстоятельств, однако ожидают дальнейшего роста инфляции до уровня 3,7–4,2% к концу года. Об этом пишет «Коммерсант».

Центробанк также обратил внимание на то, что по мере исчерпания влияния кратковременного повышенного спроса на товары первой необходимости, становится все более заметным вклад в инфляцию ослабления рубля. При этом, по данным издания, годовая инфляция ускорилась в 63 субъектах России, и ЦБ готов и дальше снижать ключевую ставку.

Россияне отказываются ходить в кино

По сравнению с августом прошлого года зрителей стало меньше в 17-25 раз, а кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота. Об этом со ссылкой на специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ пишет РБК.

По данным экспертов, на ситуацию влияет то, что кинотеатры открываются после пандемии одними из последних в индустрии развлечений, а также специальная рассадка в залах, которая ограничивает их заполняемость минимум на 50%, и отложенные премьеры кассовых фильмов. Специалисты прогнозируют, что возвращение к показателям 2019 года в таких условиях возможно не раньше конца года.