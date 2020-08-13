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Япония не спешит закупать вакцину у России, сомневаясь в безопасности 

ИА Regnum 41 минуту назад
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 12 августа сообщил журналистам, что правительство Японии осторожно относится к признанию вакцины COVID-19, разработанной Россией, и не готово заключить соглашение об импорте немедленно.
Названа цена российской вакцины от коронавируса

«Нашей целью является максимально широкомасштабная и скорейшая вакцинация, однако мы также намерены проверять безопасность» — передает информационное агентство Jiji Press слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии уже заключило соглашения с американской компанией Pfizer и британской AstraZeneca о поставках еще не разработанной вакцины.
ИА Regnum: последние новости
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В мире , Видео , Pfizer , Япония
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