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Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток 

РИА Новости 3 часа назад
Белоруссии предрекли интеграцию с Россией
Фото: РИА Новости
Белоруссия будет вынуждена взять курс на интеграцию с Россией и другими странами СНГ из-за ситуации, возникшей в стране после президентских выборов и жесткой позиции стран Евросоюза, считает директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
По его мнению, протесты в стране в ближайшее время пойдут на спад из-за отсутствия прочных центров оппозиции, усложненной поддержки из-за рубежа и того, что в стране не наблюдается раскола элит. При этом теперь президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется управлять народом, часть которого считает его не до конца легитимным, отметил эксперт.

"На фоне пограничной легитимности со стороны народа у Лукашенко сложилась непростая ситуация на международной арене: страны Запада заняли исключительно негативистскую позицию, особенно Евросоюз", — сказал Попов РИА Новости. Он отметил, что для Лукашенко такая позиция, вероятно, стала неожиданностью.

"Теперь Белоруссия будет вынуждена склоняться в сторону восточного вектора интеграции", — считает эксперт.

Он напомнил, что Россия всегда подставляла плечо Белоруссии, даже после того, как Белоруссия стала переориентироваться на Запад. Однако в нынешней ситуации, осложнившейся после задержания 33 российских граждан, "отношения между странами могут стать более прагматичными", добавил собеседник агентства.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Позже несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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В мире , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Эдуард Попов , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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