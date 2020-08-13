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«Лукашенко, убирайся!» 

Артём Кульша 33 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убраться, пока не вверг страну в бездну гражданской войны. Об этом писательница Светлана Алексиевич заявила «Радио Свобода».
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9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

«Хотелось бы (сказать Лукашенко. — Прим. ред.): "Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся!"», — заявила вчера Алексиевич, лауреатка Нобелевской премии по литературе 2015 года.

Она выразила уверенность, что стремление Лукашенко к власти обернется кровью, а протестующим белорусам не нужна кровь, не нужен майдан. Также писательница обвинила президента в объявлении войны народу и сообщила, что за последние несколько недель влюбилась в граждан Белоруссии. Она поблагодарила соотечественников за сохранение достоинства и призвала к большей организованности во время протестов.
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В мире , Видео , протесты белоруссия лукашенко , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , радио "Свобода"
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