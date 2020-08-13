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В Польше захотели ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 52 минуты назад
Россию захотели наказать за события в Белоруссии
Фото: ТАСС
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались акции протеста, надо ввести против России, заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
Сариуш-Вольский сказал в эфире Польского радио, что в данной ситуации надо, на его взгляд, «направить санкции на Россию, а не на Белоруссию», так как «это похоже на наказание меча, а не руки», передает РИА «Новости».
По его словам, если «нейтрализовать» роль якобы имеющего место российского «вмешательства» и «аннексии», то «белорусы сами справятся со строительством демократии».
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Евродепутат также выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии: «Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в ЕС, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния».
По его мнению, реакция Европы на события в Белоруссии «недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая».
С Сариушем-Вольским согласился министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который захотел также, чтобы события в Белоруссии побудили «определенные страны ЕС и НАТО» пересмотреть свое отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира», — добавил он.

Отметим, что до этого Блащак призвал НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на протесты в Белоруссии.
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В мире , Европа , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Мариуш Блащак , ЕС , Европарламент , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Польша
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