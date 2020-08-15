Индия испытывает три вакцины от коронавируса

Индия проводит испытания трех вакцин против коронавирусной инфекции, уже готов план по их распространению среди граждан. Об этом в субботу объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди

"У нас есть дорожная карта того, как вакцина дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок", — заверил Моди.

Ранее две индийские компании сообщили, что начали первые фазы испытаний своих вакцин, пишет ТАСС. Кроме того, Институт сыворотки Индии приступил к заключительной фазе испытаний на территории страны еще одной вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом.