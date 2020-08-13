В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО 

Власти США не должны поддерживать вступление Украины в НАТО, потому что это неосуществимо. Об этом рассказали аналитики центра Defense Priorities.
Переход на сторону НАТО подорвет внутреннюю стабильность Украины и вызовет конфликт с Россией, отмечают эксперты.
«Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в докладе Defense Priorities. Аналитики подчеркнули, что власти США не должны способствовать членству Украины в Североатлантическом альянсе.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО «очередным мыльным пузырем». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом, передает RT. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса.