В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО 

«Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в докладе Defense Priorities. Аналитики подчеркнули, что власти США не должны способствовать членству Украины в Североатлантическом альянсе.