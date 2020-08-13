Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО 

Ura.Ru 1 час назад
В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО
Фото: Reuters
Власти США не должны поддерживать вступление Украины в НАТО, потому что это неосуществимо. Об этом рассказали аналитики центра Defense Priorities.
Переход на сторону НАТО подорвет внутреннюю стабильность Украины и вызовет конфликт с Россией, отмечают эксперты.

«Помимо содействия снижению напряженности в отношениях с Россией, формальное неприсоединение также позволит Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как коррупция и экономические реформы», — говорится в докладе Defense Priorities. Аналитики подчеркнули, что власти США не должны способствовать членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО «очередным мыльным пузырем». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом, передает RT. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Ura.Ru: последние новости
Лукашенко боится смертной казни. Белорусские законы работают против президента Лукашенко боится смертной казни. Белорусские законы работают против президента Политолог Павловский обвинил Лукашенко в силовом захвате власти Политолог Павловский обвинил Лукашенко в силовом захвате власти Лукашенко усомнился в своей победе на президентских выборах Лукашенко усомнился в своей победе на президентских выборах
Комментарии 1
В мире , Руслан Бальбек , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Госдума , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
В РФ высказались о позоре Лукашенко
В РФ высказались о позоре Лукашенко
Видео
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение