Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва назвала Тихановскую «символом выборов» в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Литва сделала заявление о Тихановской
Фото: РИА Новости
Кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, выехавшей во вторник в Литву, нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, необходимость в паузе для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

«Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой», — сказал Линкявичюс.

Он назвал Тихановскую «символом выборов». По его мнению, ее деятельность «дала толчок к пониманию того, что в Белоруссии должно формироваться гражданское общество».
Также Линкявичюс отметил, что в настоящее время Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию после въезда в Литву из Белоруссии.
Ранее глава МИД Литвы заявил, что Минск поставил ультиматум перед кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской: покинуть страну или «не очень удобные варианты».
В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.
Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором — призвала граждан не выходить на митинги.
При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников политика, заявление было записано под давлением.
С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Польше захотели ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии В Польше захотели ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии Алексиевич влюбилась в народ и призвала Лукашенко к отставке Алексиевич влюбилась в народ и призвала Лукашенко к отставке Против протестующих в спальном районе Минска применили светошумовые гранаты Против протестующих в спальном районе Минска применили светошумовые гранаты
Комментарии 1
В мире , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , МИД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение