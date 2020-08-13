Литва сделала заявление о Тихановской

«Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, необходимость в паузе для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

«Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой», — сказал Линкявичюс.

Он назвал Тихановскую «символом выборов». По его мнению, ее деятельность «дала толчок к пониманию того, что в Белоруссии должно формироваться гражданское общество».

Также Линкявичюс отметил, что в настоящее время Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию после въезда в Литву из Белоруссии.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что Минск поставил ультиматум перед кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской: покинуть страну или «не очень удобные варианты».

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором — призвала граждан не выходить на митинги.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной . По мнению сторонников политика, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.