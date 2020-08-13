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«Народ просыпается»: Польша поддерживает протесты в Белоруссии 

Павел Тиунов и ещё 7 6 минут назад
«Народ просыпается»: Польша поддерживает протесты в Белоруссии
Фото: Reuters
Появившиеся в Белоруссии тенденции к свободе необходимо поддерживать, заявил в эфире Polskie Radio министр обороны Польши Мариуш Блащак. При этом он не нашел причин, чтобы НАТО вмешалось в сложившуюся в республике ситуацию.
Блащак подчеркнул, что все «свободное» мировое сообщество в настоящее время пристально следит за событиями в Белоруссии, граждане которой достойны того, чтобы жить в демократическом государстве, где уважают их права.

«Белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», — отметил министр.

При этом глава польского оборонного ведомства отметил, что вопрос разрешения ситуации в республике не стоит поднимать на уровне Североатлантического альянса. По его мнению, в сложившемся положении дел свою роль могут сыграть соседние с Белоруссией государства — Польша и Литва, которые уже выступили с предложением о посредничестве между оппозицией и белорусскими властями.

«Существует и инициатива, направленная в ЕС премьером Матеушем Моравецким, она касается проведения заседания Европейского совета, посвященного ситуации в Белоруссии», — добавил Блащак.

Ранее, как сообщал «Рамблер», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил о формировании «Фронта национального спасения республики Беларусь». Представители организации, по его словам, будут добиваться проведения саммита с участием мировых лидеров, на котором планируется поднять вопрос о разрешении ситуации в Белоруссии.
Комментарии
В мире , СНГ , Мариуш Блащак , Валерий Цепкало , Министерство обороны , ЕС , Европейский совет , НАТО , Польша
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