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«Заплатит огромную цену»: США пригрозили России 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
«Заплатит огромную цену»: США пригрозили России
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердится информация о том, что она платила талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Об этом он рассказал в интервью, распространенном пресс-службой Госдепа.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену», — подчеркнул Помпео.

По его словам, этот вопрос поднимался во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и с российским военным руководством. Госсекретарь также заверил, что в случае появления доказательств Белый дом «не потерпит такого поведения» от России.
Как сообщал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы выплаченном российскими разведчиками боевикам за убийство военных США в Афганистане. В МИД России назвали такие сообщения «незатейливым вбросом».
*движение «Талибан» запрещено в России
Комментарии 1
В мире , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , Талибан , Афганистан , США
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