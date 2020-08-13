«Заплатит огромную цену»: США пригрозили России 

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердится информация о том, что она платила талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане . Об этом он рассказал в интервью , распространенном пресс-службой Госдепа

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену», — подчеркнул Помпео.

По его словам, этот вопрос поднимался во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и с российским военным руководством. Госсекретарь также заверил, что в случае появления доказательств Белый дом «не потерпит такого поведения» от России.

Как сообщал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы выплаченном российскими разведчиками боевикам за убийство военных США в Афганистане. В МИД России назвали такие сообщения «незатейливым вбросом».

*движение «Талибан» запрещено в России