После выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты. Граждане Беларуси недовольны результатами, считают, что выборы были сфальсифицированы, и требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. Люди выходят на улицы городов и выражают свое недовольство в связи со сложившейся ситуацией. В ответ на эти действия власти республики вывели на улицы силовиков для подавления массовых протестов. При этом представителям власти одобрили "любые" действия для пресечения недовольства граждан. Силовики пользуются своим положением и явно превышают должностные полномочия. Хотя некоторые отказываются выполнять преступные приказы. Кадры с жестокими действиями белорусских силовиков попали на видео.
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
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