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На китайском рынке обнаружили следы коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 42 минуты назад
На китайском рынке обнаружили следы коронавируса
Фото: Reuters
На китайском рынке выявили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Сианя.
По данным ведомства, вирус на оптовом рынке «Фансинь» города Сиань, расположенного в провинции Шэньси в центральной части КНР, был выявлен в ходе еженедельного отбора проб на сельскохозяйственных рынках. Санитарные службы Сианя начали проверку внешней среды торговой точки, а также сотрудников учреждения, передает ТАСС.
Кроме того, телевидение сообщило о распространенном в интернете извещении домоуправления одного из многоквартирных домов Сианя, в котором говорится о том, что среди посетителей местного рынка якобы выявлены инфицированные. В документе содержится призыв к местным жителям пройти тестирование на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции. Официального подтверждения от городской администрации пока не поступало.
Ранее в РАН сообщали, что продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.
В начале августа в Китае зафиксировали вирус SFTS, способный убить человека. Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России не зарегистрировано случаев инфицирования этим вирусом, и ведомство готовит «специфические диагностикумы» для определения заболевания.
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Комментарии
В мире , РАН , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Китай , Эквадор
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