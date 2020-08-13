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В Ираке прогремел взрыв рядом с колонной коалиции 

ТК «Звезда» и ещё 6 24 минуты назад
В Ираке прогремел взрыв рядом с колонной коалиции
Фото: Noe Falk Nielsen Xinhua Globallookpress
Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.
На юге Ирака сработало взрывное устройство во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил телеканал Alsumaria со ссылкой на источники МВД страны.
Как передает телеканал Sky News Arabia, атака произошла в провинции Зи-Кар неподалеку от города Батха. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет. Место инцидента было оцеплено силами безопасности, проводится расследование.
Напомним, что боевики ИГ* захватили многие районы Ирака в 2014 году. В декабре 2017 года Багдад заявил о победе над террористами «благодаря единству и решительности». После масштабной операции был освобожден второй по величине город Мосул, также были проведены операции в других населенных пунктах. Несмотря на это иракская армия при поддержке международной коалиции до сих пор продолжает выявлять оплоты террористов.
*ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация
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Комментарии
В мире , МВД , Sky News , Ирак , США
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