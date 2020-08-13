Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

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Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Белоруссии на фоне протестов в республике, которые начались после президентских выборов. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Послу разъяснили позицию правительства ФРГ по ситуации в Белоруссии.

Правительство ФРГ не считает, что результат президентских выборов в Белоруссии был достигнут демократическим путем.