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Белоруссия в огне. Главное

МИД Германии вызвал посла Белоруссии 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Белоруссии на фоне протестов в республике, которые начались после президентских выборов. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.
Послу разъяснили позицию правительства ФРГ по ситуации в Белоруссии.
Правительство ФРГ не считает, что результат президентских выборов в Белоруссии был достигнут демократическим путем.
Официальный Берлин полагает, что голосование не соответствовало "минимальным стандартам демократических выборов". Глава МИД Хайко Маас говорил о необходимости усилить давление на белорусские власти.
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В мире , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , МИД , Германия
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